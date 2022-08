Douglas Silva e Carol Samarão mostram detalhes da festa da filha caçula no Rio

Ator Douglas Silva e a mulher, Carol Samarão, comemoram 2 anos da filha, Morena, com festa das princesas da Disney no Rio de Janeiro

O ator Douglas Silva (33) e a esposa, Carol Samarão, comemoraram a chegada de mais um ano de vida da filha mais nova!

Os papais não deixaram a data passar em branco e fizeram uma festa em comemoração aos 2 anos da caçula. Os dois também são pais de Maria Flor, de 10 anos.

No Instagram, a psicóloga e o ex-BBB compartilharam registros da celebração, que aconteceu em Taquara, no Rio de Janeiro e reuniu amigos e familiares do casal na véspera do Dia dos Pais, no sábado, 13. A festa teve como tema as princesas e personagens da Disney pretas Moana, Jasmine, Maribel Madrigal e Tiana.

Nas imagens, publicadas na segunda-feira, 15, a família posou toda reunida e sorridente, e Morena esbanjou fofura ao surgir vestida de Moana.

Vale destacar que Douglas e Carol são casados desde 2008. Inclusive, na época em que estavam confinados no BBB 22, a equipe de DG resgatou um vídeo em que Pedro Scooby (33) aparece de penetra na festa de casamento dos pombinhos.

Douglas Silva e Carol Samarão mostram detalhes da festa da filha, Morena:

Douglas Silva e Carol Samarão se declaram para Morena

Morena completou mais um ano de vida na quarta-feira, 10, e Douglas Silva e Carol usaram as redes sociais para homenagear a filha. "Que Deus te abençoe filhota! Você é o presentinho da nossa família. Obrigado por trazer toda essa alegria pra nossa família! A gente te ama muito!", disse DG. "2 anos que chegou meu outro pacotinho de amor: Morena. Ela que preenche a casa com mais amor, gritos e muitos sorrisos. E que por onde passa chama atenção com seu sorriso largo, seu jeito comunicativo, suas expressões e principalmente a personalidade forte", se derreteu a psicóloga no começo do texto.

