De vestido transparente, Anitta dança o hit 'Envolver' em festa na Itália

NO RITMO!

Anitta marcou presença em festa de uma grife italiana e surpreendeu ao dançar o hit 'Envolver' na noite

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 09h21

A cantora Anitta (29) marcou presença no desfile da grife queridinha, Dolce & Gabanna, na Itália, e surpreendeu ao dançar o sucesso 'Envolver' na after party do evento.

Para o desfile, Anitta apostou em um vestido micro da marca. E para a after party, foi a vez do transparente entrar em ação.

Durante a festa, Anitta curtiu e até dançou o hit global Envolver, fazendo o 'el paso de Anitta' e animando os convidados.

Com um vestido longo transparente, a cantora que se reencontrou com Mariah Carey roubou a cena e se tornou o centro da festa ao mostrar toda sua brasilidade dançando o hit internacional.

Confira o vídeo de Anitta dançando o hit 'Envolver':