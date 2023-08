Com vestido deslumbrante, Gardênia Cavalcanti comemora aniversário com festa luxuosa

Gardênia Cavalcanti, apresentadora do programa 'Vem Com a Gente', da Band Rio, comemorou o aniversário com um festão

A apresentadora Gardênia Cavalcanti comemorou seu aniversário com uma festa luxuosa no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, - onde acontece a exposição imersiva de Frida Kahlo, ao lado de seus familiares e amigos.

Para celebrar o novo ciclo, a artista, que apresenta o programa 'Vem Com a Gente', da Band Rio, apostou em um vestido deslumbrante vermelho, modelo tomara que caia. Ela completou a produção com uma sandália de salto alto preto e deixou os fios preso com rabo de cavalo.

Gardênia, vale lembrar, revelou em entrevista a CARAS Brasil que pretende lançar uma linha de maquiagem em breve. "Estou bem feliz, vivendo um momento tão especial. [Tenho] um montão de coisas vindo por aí, podcast, a linha de maquiagem que eu estou na finalização, embalagens escolhidas... Na verdade, são cinco produtos maravilhosos e um deles eu posso até já dar uma dica assim que é assim, as mulheres vão ficar apaixonadas e com pernas incríveis!", contou.

A apresentadora contou que já havia se planejado para lançar a linha de produtos há algum tempo, mas enfrentou alguns contratempos no processo e, por isso, precisou adiar o lançamento. "Eu quero lançar com tudo que tem direito, festa a mulherada toda já curtindo, já estou distribuindo alguns batons, coisas para as meninas irem testando e o feedback é muito positivo."

Confira as fotos da festa luxuosa:



Gardênia comemora aniversário com festa luxuosa - Fotos: Victor Chapetta/AgNews