Com o namorado, filha de Renato Aragão surge deslumbrante em festa

Filha de Renato Aragão, Lívian Aragão, marcou presença em evento com famosos ao lado do namorado

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 09h46

A filha de Renato Aragão (87), Lívian Aragão (23), marcou presença no jantar de recepção do São João da Thay nesta segunda-feira, 27.

No evento da influenciadora Thaynara OG (30), ocorrido em São Luís, no Maranhão, a herdeira de Didi surgiu toda estilosa ao lado do namorado, streamer de games João Victor Façanha, mais conhecido como Jota.

Usando um vestido preto com uma fenda mínima, sandálias e bolsa de grife da mesma cor, Lívian Aragão surgiu deslumbrante no encontro de famosos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívian Aragão ♡ (@livianaragao)

Em fevereiro deste ano, a filha de Renato Aragão assumiu namoro com João Victor. No Twitter, a garota contou a novidade para os fãs.

Na ocasião, a jovem brincou que não estava querendo se relacionar, mas acabou comprometida ao se envolver com o gamer.

Lívian Aragão marca presença em evento com o namorado; veja:

Fotos: Leo Franco/AgNews