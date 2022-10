Com look curtinho e ousado, Vitória Strada rouba a cena em festa: "Deusa"

Para sua festa de aniversário, Vitória Strada elegeu um look curtinho e ousado, roubando a cena com a produção especial

Redação Publicado em 11/10/2022, às 13h13

A atriz Vitória Strada (25) surpreendeu seus fãs e seguidores nas redes sociais desta terça-feira, 11, ao compartilhar uma sequência de fotos exibindo os registros da comemoração do seu aniversário adiantado.

Comemorando seu aniversário de forma antecipada, a atriz chamou atenção ao surgir belíssima e arrasadora usando um conjunto de top cropped e minissaia branca, com detalhes em pluma e recortes nas laterais.

Nos registros publicados por Vitória Strada em seu perfil do Instagram, ela surgiu ao lado de amigos, da noiva, Marcella Rica e em closes 'solo', exibindo a produção para o festão.

Completando a produção especial para a noite, Vitória Strada apostou em botas transparentes de silicone, além de uma maquiagem glow para realçar sua beleza.

Ao exibir os detalhes da sua festa que agitou o último final de semana, 8, a musa brasileira logo arrancou elogios de seus seguidores: "Como é maravilhosa", aprovou um fã. "Deusa demais", ressaltou outro.

Veja as fotos de Vitória Strada:

Vitória Strada maquia a noiva, Marcella Rica

Mostrando seus dotes no universo da maquiagem, Vitória Strada surgiu produzindo a noiva, Marcella Rica recentemente. A famosa postou um vídeo em que aparece maquiando a amada e contou que Marcella pediu uma produção rápida, que demorou cerca de 10 minutos. No registro, Vitória explicou: "Isso é para quando você quer fazer uma make para uma pessoa que não tem paciência de ficar passando 500 coisas na cara. Então, você tem que fazer uma maquiagem correndo e tirá-la da cadeira logo. Estou com taquicardia, porque é uma cliente muito exigente. A gente tem que mostrar sempre o resultado para a cliente, para ela ficar satisfeita e voltar". Marcella, então, aproveitou para "cantar" a noiva: "Ah, eu volto. Aqui eu volto sempre!", brincou.

