Com festa temática, cantor Pedro Paulo celebra aniversário dos filhos

O cantor sertanejo Pedro Paulo, da dupla com Alex, comemorou o aniversário dos filhos, Derick José e João Lucca, com uma festa country

O cantor sertanejo Pedro Paulo, da dupla com Alex, comemorou o aniversário dos filhos, Derick José, de cinco anos, e João Lucca, de três, fruto de seu relacionamento com Isabela Vieira Amorim, com uma festa temática.

Considerado o embaixador do country no Brasil, o artista reuniu os familiares e amigos para celebrar mais um ano de vida dos herdeiros e elegeu o rodeio como tema do evento, que aconteceu na Casa Índigo, anexa aos Jardins de Gaia, em Maringá, Paraná.

A decoração contou com elementos característicos de um verdadeiro rodeio com chapéus, botas, feno, cowboys e até um touro mecânico. A festa também teve um cardápio típico das festas de peão, incluindo lanches, salgados e espetinhos.

Confira as fotos:

Veja as fotos do casamento do sertanejo Alex, da dupla com Pedro Paulo

O cantor sertanejo Alex Stella, da dupla com Pedro Paulo, a PPA, já está casado! Ele oficializou sua união com a empresária gaúcha Thainá Paloschi, em uma cerimônia ao ar livre em Londrina, no Paraná. Os noivos reunidos os familiares e amigos, como a cantora Ana Castela, em uma festa luxuosa.

Inclusive, durante a festa, o noivo cantou uma música que fez especialmente em homenagem à noiva e emocionou todo mundo. Para o grande dia, Thainá usou um vestido de noiva branco de renda e decote de ombro a ombro. Por sua vez, o cantor optou com um terno cinza claro.

O grande dia do sertanejo com sua amada teve um investimento estimado de R$ 500 mil para a cerimônia e a festa. Eles optaram pelo estilo boho chic no casamento e decoraram o espaço com muitas flores brancas. Confira!