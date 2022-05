Com casamento planejado em uma semana, noiva conta seu final feliz

E mesmo em meio a alguns imprevistos no grande dia, tudo acabou com um final feliz. “Foi uma loucura: o arco de flores cancelou na noite anterior, acordei com a maquiadora dizendo que não iria, e eu mesma fiz minha maquiagem... E mesmo dando tudo errado, deu tudo certo e foi perfeito, porque a única coisa importante era ele estar presente”, finaliza. Vestido é assinado pelo designer de moda Tony Ward Diante disso, tudo o que havia pensado e imaginado se tornou pequeno, perante tantas emoções. “Por isso todos os detalhes que eu planejava desde criança ficaram insignificantes. Por que esperar, se o mais difícil eu já tinha? Decidimos fazer só para nós dois, para aprofundar a relação e nos conectarmos ainda mais. Bem na vibe fugindo por amor para casar e passar o resto da vida juntos”, comenta.

O casal preferiu fazer um Elopement Wedding, que foi planejado em uma semana, em Dubai, Emirados Árabes Unidos, em detrimento de um casamento grande e com muitos convidados. Ela usou um lindo vestido assinado pelo designer de moda, com o véu de autoria do estilista. “Eu sempre soube que eu ia casar com 25 anos e não sabia como, mas sabia que o amor da minha vida ia me encontrar e me reconhecer, e foi assim que aconteceu”, se emociona.