Cláudia Leitte se destaca em festa de Halloween após ser a única a ir sem fantasia

Claudia Leitte vai a festa de Halloween, mas não usa fantasia e rouba a cena

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 14h41

Cláudia Leitte (42) se destacou em uma festa de Halloween que ocorreu nesta quinta-feira, 13. A cantora apareceu no evento sem fantasia ou sinal de que estaria vestida de algum personagem. Ela optou por usar um look simples e clássico, inspirado nas divas dos anos 40 para a sua composição.

A cantora estava com um conjunto de top e saia brilhantes em tons de roxo, que deixou o corpo bem destacado, com a barriga sarada à mostra, além de valorizar o bumbum.

Seguidores fizeram graça nas redes sociais: "O tema da festa, que é Halloween, ficou com Deus, né, miga", disparou um nos comentários do Instagram. Outro cobrou: "Cadê a fantasia de Hallowen?".

Em defesa às críticas, Cláudia concedeu entrevista à Glamour onde justificou a razão por trás do figurino. "Estou lançando uma linha de skincare. Lançar um produto assim é como lançar uma música. Estou tendo cuidado com tudo, está sendo muito especial", explicou a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Leitte (@claudialeitte)

Quem mais estava nesse evento?

Um verdadeiro timaço de famosas compareceu à essa festa de Halloween. A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) foi uma das primeiras a mostrar o look, fantasiada de Marilyn Monroe (1926-1962).

Lore Improta (29), Thaynara OG (30) e Nah Cardoso (29) apareceram com looks combinando, como as bruxas protagonistas do filme Abracadabra.

Quem também apostou em filmes foi Flavia Alessandra (48), que apareceu no evento ao lado do marido, Otaviano Costa (49), vestida como a personagem de Julia Roberts (54) em Uma Linda Mulher.

Sempre um destaque, Sabrina Sato (41) escolheu um look de aranha, com direito a partes infláveis e acompanhantes.

Thelminha (37) também roubou a cena ao chegar na festa careca, com aplicações douradas na cabeça, e um visual inspirado em cobras. "As cobras trocam de pele todas as vezes que precisam crescer… E nós estamos sempre buscando nosso crescimento e evoluindo cada vez mais", explicou ela.