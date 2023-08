Christian Chávez, do RBD, faz 40 anos em festa com tema da Barbie

Para celebrar seus 40 anos de vida, Christian Chávez reúne os integrantes do RBD antes de turnê para sua festa com tema da Barbie

O cantor Christian Chávez comemorou o seu aniversário de 40 anos de vida em grande estilo. Na noite de sábado, 6, ele reuniu seus amigos em uma festa luxuosa com o tema do filme Barbie para comemorar sua nova idade.

A festa aconteceu pouco antes dele sair em turnê com os colegas da banda RBD e convidou os integrantes do grupo, Dulce Maria, Anahí, Maite Perroni e Christopher von Uckermann, para celebrarem este momento ao seu lado. Para a comemoração, o aniversariante usou um look todo pink, composto por shorts e colete combinando.

Vale lembrar que os integrantes do RBD vão iniciar a Soy Rebelde Tour no dia 25 de agosto de 2023, na cidade El Pasos, no estado do Texas nos Estados Unidos. E os ensaios estão a todo vapor!

Sem a presença de Alfonso Herrera, intérprete de Miguel Arango na novela, a Soy Rebelde Tour passará pelo Brasil em novembro deste ano. Com oito datas, a turnê já está esgotada devido à alta demanda dos fãs. Confira o calendário completo de shows no país:

9 e 10 de novembro - Estádio Nilton Santos (Engenhão) - Rio de Janeiro

Estádio Nilton Santos (Engenhão) - Rio de Janeiro 12 e 13 de novembro - Estádio do Morumbi - São Paulo

Estádio do Morumbi - São Paulo 16, 17, 18 e 19 de novembro - Allianz Parque - São Paulo

Maite Perroni apresenta a filha recém-nascida

Há poucos dias, a internet foi pega de surpresa e morreu de amores após a cantora e ex-RBD, Maite Perroni, revelar o rosto de sua filha, Lía, fruto de seu relacionamento com o produtor de televisão, Andrés Tovar.

Posando para a capa da revista Quién, do México, o casal mostrou o rostinho da pequena que veio ao mundo há mais ou menos dois meses. Maite e Andrés ainda não tinham revelado muitos detalhes de Lía até o momento.

Na foto, a pequena aparece dormindo na maior paz do mundo, enquanto está no colo dos papais babões. Andrés olha de forma apaixonada para Maite, que dá aquele chamego no amado. Mesmo com a bebê tão nova, a cantora se prepara para estar na turnê Soy Rebelde, que começa em breve, com a reunião dos antigos integrantes da icônica banda.