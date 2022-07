Cecilia Malan faz três dias de festas no aniversário da filha, Olimpia

Cecilia Malan mostra fotos das celebrações no aniversário de 3 anos da filha, Olimpia

A jornalista Cecilia Malan (39), que é correspondente da Globo em Londres, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos de sua filha, Olimpia (3). A menina completou 3 anos de vida e ganhou três celebrações.

Nas redes sociais, Cecilia mostrou momentos das festas da filha e contou sobre o momento especial. “Três festas em três dias para celebrar os três aninhos da minha pequena! Dias de muito bolo, brigadeiro e alegria”, disse ela na legenda.

Olimpia é fruto do relacionamento de Cecilia Malan com o francês Pierre Antoine – de quem ela se separou há pouco tempo.

Murilo Benício e Cecilia Malan?

Na noite de domingo, 3, os nomes de Murilo Benício (50) e Cecilia Malan deram o que falar nas redes sociais. Isso aconteceu por causa de uma pista que o apresentador Luciano Huck deu sobre o novo namoro do ator, que participou do Domingão com Huck.

Ao agradecer pela presença do artista no palco da atração, Huck contou que Murilo namora em Londres, que é a cidade onde Cecilia mora. “Vou reforçar que ele estar aqui hoje é uma declaração de amor, de amizade que eu estou recebendo hoje”, disse ele, e completou: “Porque ele é um ermitão. Ele sai só para gravar e vai namorar lá em Londres quando pode. Mas eu falei: Murilo, com esse sucesso de Pantanal, vem aqui fazer um carinho no amigo, ao vivo”.

Vale lembrar que Murilo Benício e Cecília Malan são apontados como um casal desde dezembro de 2021, mas nunca assumiram um possível relacionamento.