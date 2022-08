Carol Castro comemora aniversário da filha com festa temática: ''Maior amor do universo''

Atriz Carol Castro mostra detalhes da comemoração do aniversário de 5 anos da filha Nina e faz declaração

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 09h38

A atriz Carol Castro (38) usou suas redes sociais para exibir detalhes da festinha temática que organizou para a herdeira, Nina!

A pequena completou mais um ano de vida no último dia 12 de agosto e ganhou uma comemoração especial de personagens da Disney, da animação Encanto, com direito à decoração colorida, balões e bolo personalizado.

Em seu perfil no Instagram, a mãe coruja compartilhou uma sequência de registros do evento, que aconteceu em um buffet no Rio de Janeiro, e aproveitou para declarar seu amor pela herdeira mais uma vez.

"Tenho nem palavras. 5 anos do maior amor do universo! Ninoca, pipoca. A todos os envolvidos e presentes, muito obrigada!!! Foi lindo:)", disse Carol Castro na postagem.

Confira a festa de Nina, filha de Carol Castro:

Carol Castro se declara para Nina

Carol Castro prestou homenagem para a filha Nina, que completou 5 aninhos de vida, na web ao postar um vídeo de momentos da garotinha desde o nascimento, feito por uma fã. "Uma mão cheia. De vida. De amor. De aprendizado. De luta. De alegrias. Parabéns, filha!!! Há 5 anos você chegava ao mundo e há 5 anos eu venho aprendendo a ser MÃE. Ressignificação de TUDO!!! Te amo infinito", disse ela, que recentemente deixou tatuagem à mostra ao posar de biquíni.

