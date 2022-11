Carlinhos Brown mostra fotos de antes e depois com uma das filhas

Carlinhos Brown se declara no aniversário da filha Clara Buarque e compartilha fotos com a herdeira

O cantor e músico Carlinhos Brown está em festa nesta quarta-feira, 23. Isso porque ele e sua filha Clara Buarque fazem aniversário! Ele completou 60 anos de vida e ela completou 24 anos. Para celebrar a data, o artista mostrou fotos de antes e depois dos dois e aproveitou para declarar o seu amor pela filha.

"Clara é a luz deste dia em que você nasceu e nasceu me presenteando. Clara é a iris dos seus olhos quando me olha, um olhar de filha para um pai. Mas uma filha que ensina tanto. Eu te amo e sou muito grato a Deus por ter me dado tamanha cumplicidade. Hoje eu estou fazendo 60 anos, mas considero que estou fazendo 84, porque você dobrou minha vida de felicidade quando nasceu. Eu até aprendi a gostar de festejar meu aniversário", disse ele.

E completou: "Mas você sabe e eu lhe digo sempre, hoje é o seu aniversário que eu estou pegando carona anos antes, mas para festeja-la. Te amo meu amor! Mais uma vez Feliz Aniversário!".

Vale lembrar que Carlinhos Brown tem sete filhos: Miguel Freitas, Francisco Brown, Clara Buarque, Cecília, Leila, Daniel e Nina Freitas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlinhos Brown (@carlinhosbrown)

Clara Buarque estreia como atriz de novela

Clara Buarque, filha do icônico Carlinhos Brown e de Helena Buarque, segue os passos dos pais na carreira artística. A jovem é cantora e terá sua estreia como atriz na novela 'Travessia'. A autora Glória Perez não deu detalhes sobre a personagem de Clara, mas não deixou de elogiar o talento da menina e garantiu que ela estará presente nos próximos capítulos.

“Me sinto orgulhosa e feliz que a estreia da Clarinha nas novelas venha pelas minhas mãos. A personagem está sendo construída com o maior carinho", contou em entrevista ao jornal O Globo.