Cantora Karinah celebra São João ao lado dos familiares e amigos

A cantora Karinah abriu o álbum de fotos da sua festa junina

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 21h36

A cantora Karinah, reconhecida pela trajetória no samba e no pagode, reuniu seus familiares e amigos para um arraiá na sua casa na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na véspera do dia em que é celebrado São João.

A festa contou com a presença de famosos como Neguinho da Beija-Flor, Adriana Bombom, a cantora Joana e a ex-The Voice Ceiça Moreno, e nesta sexta-feira, 24, a artista abriu o álbum de fotos da celebração, mostrando que faltou comidas típicas, animação e muita música ao vivo.

No último mês, Karinah lançou seu primeiro álbum visual, intitulado 'Karinah Por Elas'. A produção foi exibida em primeira mão pelo canal de TV Multishow e mostrou um repertório rico, com releituras de 37 clássicos do samba e do pagode e com a participação de 27 mulheres (cantoras e musicistas).

Idealizado e dirigido pela própria artista, ao lado de Pedro Secchin, o álbum dá espaço e voz a mulheres talentosas, trazendo grandes artistas e novas promessas da música nacional. Cantando com Karinah estão Marvvila, Ana Clara, Andressa Hayalla, Aline Costa, Deborah Vasconcellos, Thais Macedo, Juliana Diniz, Renata Santiago, Gica, Gabby Moura e o grupo Entre Elas, além de uma banda toda feminina.

Com este lançamento, a cantora também presta uma linda homenagem a grandes potências do samba, como Beth Carvalho, Dona Ivone Lara e Clementina de Jesus, e reforça sua mensagem de sororidade e luta por mais espaço para mulheres no gênero, que ainda hoje é predominantemente representado por artistas masculinos.

Confira as fotos da festa:

Foto: Wallace Nogueira

