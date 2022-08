Camilla Camargo reúne a família na festa luxuosa do filho Joaquim

Camilla Camargo recebe os irmãos, Wanessa e Igor, e o pai, Zezé Di Camargo, na festa do aniversário de 3 anos do filho mais velho, Joaquim

A atriz Camilla Camargo fez uma festa luxuosa e encantadora para celebrar o aniversário de 3 anos do filho mais velho, Joaquim, fruto do casamento com o produtor e empresário Leonardo Lessa. A comemoração aconteceu no último sábado, 6, em um sítio e teve o tema de Dinossauros.

“Estou muito feliz em finalmente poder fazer uma festa para o Joaquim com os amigos, além da família, ver a alegria de um filho é nosso maior presente e o Joaquim estava muito ansioso por esse momento e contando os dias para a sua festa de Dinos rs. Muito grata a todos que ajudaram a tornar isso realidade, a Daiane Delatorih, aos nossos parceiros, e ao meu marido, que desde o princípio embarcou comigo na ideia e já começou a pensar em todos os detalhes. O sorriso dos nossos filhos faz qualquer coisa valer a pena e esta festa foi planejada e executada com muito amor", disse ela.

Entre os convidados estavam os irmãos da atriz, Wanessa Camargo e Igor Camargo, o pai dela, Zezé Di Camargo, a tia Luciele Camargo e o marido, Denílson, o humorista Tom Cavalcante e a atriz Sabrina Petraglia. A mãe de Camilla, Zilu Godoi, não esteve presente porque mora nos Estados Unidos e está envolvida com os trâmites para tirar o green card.

Camilla Camargo e Leonardo Lessa também são pais de Julia (1). Atualmente, a atriz pode ser vista na reprise da novela Carinha de Anjo, no SBT, e também terminou de gravar a série Tudo Igual...SQN, da Disney+.

