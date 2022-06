Cacau Protásio comemora aniversário de 47 anos com festa temática: "Meu arraiá"

A atriz Cacau Protásio mostrou os detalhes da sua festa de aniversário

Cacau Protásio comemorou o aniversário de 47 anos em grande estilo!

A atriz reuniu os familiares e amigos para celebrar a data especial no clima de festa junina e mostrou os detalhes do seu arraiá em seu perfil no Instagram neste domingo, 5.

"Muito obrigada Deus! Minha festa foi linda, eu não ia comemorar, mais quem me conhece sabe o quanto eu ia ficar feliz com um bolinho, então taí meu arraiá!", disse ela.

A artista também agradeceu a presença dos amigos. "Obrigada todos que estavam ao meu lado faltou muita gente mais não cabe na minha casa, não é por gostar mais ou menos é questão de espaço mesmo, rsrsrsrs", acrescentou.

Cacau também contou que comemorou os três meses do neto, José. "Parabéns pra nós geminianos. Meu neto José fez três messes ontem! Obrigada Deus!!!!", finalizou.

Agradecimento de aniversário

Cacau completou 47 anos no dia 3 de junho, e fez questão de refletir sobre o novo ciclo nas redes sociais.

"Hoje é meu aniversário! E eu só tenho agradecer a Deus por tudo em minha vida, obrigada senhor por cada ensinamento, por todas as oportunidades que o senhor tem me dado, hoje eu não tenho nada a pedir somente agradecer! Obrigada Deus! Obrigada a todos pelo carinho e amor sempre comigo. Deus abençoe muito vocês", escreveu ela.

Confira:

