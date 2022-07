Bruna Marquezine reage ao ver as fotos de sua festa de 15 anos viralizarem na web

Bruna Marquezine vê post com fotos de sua festa de debutante e desabafa: 'Piedade'

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 12h09

A atriz Bruna Marquezine se surpreendeu ao ver as fotos de sua festa de 15 anos circulando pelas redes sociais. Ela compartilhou um post dos humoristas do perfil Diva Depressão sobre sua comemoração e reagiu ao momento.

No Twitter, o Diva Depressão compartilhou as fotos da festa de debutante da estrela e disse: “O que estão marcando a gente aqui”. Então, Bruna fez um pedido ao reagir: “Piedade, Diva Depressão, piedade”.

Nas fotos, Bruna Marquezine aparece em vários momentos da celebração com um vestido longo rosa e com a maquiagem caprichada.

Recentemente, a atriz brilhou em sua estreia em Hollywood. Ela atuou no filme Besouro Azul com o par romântico do protagonista, interpretado por Xolo Maridueña. O filme já terminou de ser gravado e deverá estrear em breve.

Post de Bruna Marquezine sobre sua festa de 15 anos:

Bruna Marquezine e a amizade com Anitta

A atriz Bruna Marquezine falou sobre sua amizade com a cantora Anitta recentemente. Em entrevista no site Garotas Estúpidas, ela contou sobre a relação entre elas.

“Esse reencontro foi muito potente e tem sido muito leve, gostoso, prazeroso e divertido. Eu já conhecia ela há bastante tempo, mas a gente nunca se conectou. Ela brinca que a gente virou amiga na hora certa, as duas estão prontas para essa amizade”, disse ela.

E completou: “Eu acho que tem muito a ver também com maturidade, autoconhecimento e deixar algumas inseguranças de lado. Esse reencontro aconteceu na hora certa, tem sido muito potente e hoje é uma pessoa que tenho um carinho gigantesco”.