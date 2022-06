Após sair da Dança dos Famosos, Jojo Todynho reúne elenco e produção em Festa Junina: ''Meu prêmio são vocês''

Jojo Todynho fez uma Festa Junina para se despedir de todo elenco e produção da Dança dos Famosos

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 13h36

Na última segunda-feira, 13, Jojo Todynho (25) se despediu da Dança dos Famosos de um jeito super especial.

A cantora chamou toda a produção, coreografos e elenco da competição, para uma Festa Junina em sua casa e fez questão de exibir o momento em suas redes sociais.

A funkeira publicou um vídeo onde ela aparece dançando quadrilha ao lado do marido, Lucas Souza (24), e de todos os participantes do evento, usando roupas típicas e mostrando todo o gingado que eles tem.

Ainda durante o vídeo ela aproveitou para agradecer a sua participação no reality: "Quando eu fui eliminada, eu falei pra Joana, eu vou fazer segunda-feira, uma resenha lá em casa, de despedida, porque pra mim, foi uma experiência muito boa, conhecer cada um de vocês."

"Está aqui os câmeras, as meninas que cuidam da limpeza, os professores, diretores, o pessoal que cuida dos nossos figurinos, todos que partilharam desse momento! Sou muito grata!", continuou ela.

Em seguida, ela ainda fez uma homenagem ao seu coreografo, Rolon Ho, que estava presente no evento: "Sou muito grata ao meu professor, Rolon, que cuidou muito de mim! O professor me deu muita força. Ele sempre me motivando e eu ia! Fui até onde Deus permitiu! Rolon, você é f*da! Você sabe que aqui você ganhou uma amiga pra vida!".

Na legenda, ela completou se derretendo por eles: "Obrigada Dança dis Famosos por tantos presentes, meu prêmio são vocês!".

Rapidamente, os seguidores da artista passara a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Que vibe boa!", escreveu outro. "Muito legal!", falou um terceiro.

Confira o vídeo de Jojo Todynho na Festa Juni na que fez com o elenco da Dança dos Famosos: