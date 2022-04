Anitta conta sobre penetra em sua festa de aniversário nos EUA: ''Viramos amigas''

Cantora Anitta revelou que tinha uma penetra em sua festa privada em Las Vegas, nos Estados Unidos, e descobriu identidade da moça

A festa de aniversário da cantora Anitta (29) nos Estados Unidos no último sábado, 02, rendeu!

No domingo, 03, a artista contou que viu uma penetra no evento privado em Las Vegas e pediu ajuda aos seguidores para descobrir a identidade da moça.

"Acordei depois da minha festa, com a roupa de ontem ainda. Tem uma penetra na festa ontem, que a gente amou ela. Não sei se era penetra, se entrou com alguém, não fazemos ideia de quem é. Eu escrevi a lista, pessoa por pessoa, 220 nomes... Não sei como ela entrou, a gente percebeu, mas ela era tão legal, que a gente amou ela, ficamos dançando com ela até a festa acabar. Quem é você menina?", disse ela.

Nos Stories de seu Instagram, Anitta postou em vídeo em que aparece dançando ao lado da penetra e da atriz Agatha Moreira (29).

"A gente quer saber quem é você! Não sabemos como você entrou! A gente amou que você conseguiu. Sei que você é brasileira, porque ouvi você falar português. Quem é você? A gente quer sair com você de novo! (...) Ano que vem ela vai ser convidada! Não vai ser penetra!", avisou a cantora.

Momentos depois, Anitta descobriu quem era a penetra de sua festa privada, a lutadora de UFC Maria Oliveira, que mora nos Estados Unidos. "Achamos a penetra! Ela começou a explicar como entrou! Ela é maravilhosa! Ela cuidou dos meus amigos que estavam bêbados. A melhor penetra do mundo!", exaltou a famosa, que ainda mostrou que saiu com Maria após sua festa.

