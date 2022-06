Angélica faz festa junina em família e exibe look feito de sombrinhas: ''Começaram os festejos''

Apresentadora Angélica abre álbum de fotos de festa junina ao lado do marido, Luciano Huck, e dos filhos, Joaquim, Benício e Eva

O casal Angélica (48) e Luciano Huck (50) celebrou a chegada do mês de junho já em clima de festa junina!

Neste domingo, 05, a apresentadora compartilhou fotos da celebração ao lado do marido e dos herdeiros, Joaquim, Benício e Eva.

Em seu feed no Instagram, a artista exibiu um vídeo em que aparece dançando com o visual caipira, usando um chapéu e botas. "Anarriê!!! Começaram os festejos sô…", brincou a gata.

Em outra postagem, ela exibiu a escolha do look e revelou que foi feito com materiais de sombrinhas. Em alguns cliques, a famosa posou com o amado e a caçula.

"Ainda sobre a festa junina de ontem. Tão bom festejar com amigos e família! Um detalhe: meu vestido foi feito de sombrinhas (isso mesmo, do material de guarda chuva). Pelo incrível, @osvaldoarcas!", disse ela.

"Amo uma festa junina", disse Bruno Gissoni nos comentários. "Lindos", elogiou Grazi Massafera. "Estava uma boneca! Linda!", destacou Daniella Sarahyba. "Vestido maravilhoso, linda família", comentou uma fã.

Huck também postou imagem da festa junina ao lado de Angélica: "Festa Junina. Eu e Dona Angélica. Obrigado, Mateos e Adriana Vilarinho. Adoramos".

Filha de Angélica e Luciano esbanja simpatia para as câmeras

Recentemente, a pequena Eva (9), herdeira de Angélica e Luciano Huck, chamou atenção por sua simpatia ao ser clicada por paparazzi em ida ao teatro com os pais. Os três foram prestigiar o espetáculo Concerto Para Dois, de Cláudia Raia (55) e Jarbas Homem de Mello (52).

Confira os cliques de Angélica sobre a festa junina em família:

