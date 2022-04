Ana Paula Araújo recorda cliques de seu aniversário de 50 anos: "Festa que eu tanto amei"

Em clima de TBT, a jornalista Ana Paula Araújo relembrou alguns cliques da festa de seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 18h50

Ana Paula Araújo aproveitou o dia de TBT para recordar sua festa de 50 anos.

A jornalista da TV Globo fez aniversário no dia 15 de abril e comemorou a data ao lado de grandes amigos.

Em seu perfil no Instagram, Ana Paula publicou algumas fotos da festa e confessou que amou festejar mais um ano ao lado das pessoas que tanto ama. "Porque é quase sexta, mais um #tbt da festa que eu tanto amei. É o último! Acho", escreveu ela na legenda da publicação.

No dia em que completou 50 anos, Ana Paula Araújo mostrou uma foto do bolo "bentô cake", personalizado com memes e frases engraçadas. "Há 50 anos tendo paciência, porém assintomática", dizia a mensagem no bolo.

Depois, a jornalista falou sobre o novo ciclo. "50, cheguei!!!! E cheguei feliz demais com a vida que construí até aqui. Com muitos sonhos que pareciam impossíveis realizados, outros sendo sonhados, cercada de amor. E com direito a festa, dança, alegria… Aqui, algumas fotos ainda comportadas, em breve posto as proibidonas. Obrigada a todos que fizeram meu dia e fazem a minha vida tão especial. E obrigada por todas as mensagens e carinho que recebo por aqui. Que sorte a minha. (Sobre a paciência… quem sabe chega agora com a idade)", escreveu.

Confira o TBT da apresentadora: