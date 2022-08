Amanda Françozo celebra o aniversário da filha com festa encantadora

Amanda Françozo revela a decoração da festa de aniversário da filha, Vitória, na casa da família no interior

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 14h17

A apresentadora Amanda Françozo (43) comemorou o aniversário de 3 anos da filha, Vitória, em grande estilo. No último final de semana, ela organizou uma festa na casa de sua família no interior e registrou as fotos da decoração.

A menina ganhou a festa com o tema de uma das personagens da animação Patrulha Canina.

"14/08 as 14h08 nascia minha maior Vitória! E não dei a toa esse nome para ela… sei que seremos muito uma pela outra, sei que juntas somos felizes demais… e você minha filha, me fez uma nova mulher… uma versão mais calma, amorosa, divertida… uma nova versão de Deus. Porque você é Deus pra mim", disse ela.

E completou: "Seja sempre feliz! Saúde! Paz em nossas vidas, sorrisos, alegrias! Papai do céu esteja sempre contigo! Feliz aniversário! Hoje comemoramos com a família no interior mas logo logo tem sua festa em SP".

Veja as fotos da festa da filha de Amanda Françozo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Françozo (@amandafrancozooficial)

