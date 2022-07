Ágatha Felix comemora 15 anos com festão luxuoso e milionário

Atriz e cantora Ágatha Felix usou 3 looks belíssimos feito sob medida para o grande evento

A jovem atriz e cantora Ágatha Felix celebrou seus 15 anos na última sexta-feira, 15, com um festão luxuoso.

A comemoração aconteceu no IF Espaço Múltiplo, localizado em Niterói, no Rio de Janeiro. A aniversariante utilizou 3 looks desenvolvidos sob medida exclusivamente para ela pela estilista Juliana Del Cielo.

Para recepcionar os convidados, ela escolheu um modelo sereia com uma saia azul-marinho e aplicações de brilho em rosa e azul no corpete da cor da pele. O segundo, o vestido para dançar a valsa, era um verdadeiro sonho. Com um body de manga cumprida inteiro de strass e uma saia bufante branca. Já para curtir a balada, Ágatha optou por utilizar uma espécie de macaquinho também inteiro brilhante e prateado com franjas, para aproveitar o máximo sem deixar de estar arrasando.

O príncipe da festa, que contou com coreografia na hora da dança, foi o influenciador Vitor Figueiredo.

Um dos momentos mais especiais foi quando a aniversariante cantou com uma de suas maiores inspirações, a atriz de musicais, Malu Rodrigues. “Cantar com a Malu, que é a minha maior inspiração foi algo mágico, de outro mundo, um presente! Estou muito feliz e tenho certeza que esse momento vai ficar guardado para sempre!”, conta.

Outro ápice da noite foi quando o DJ surpreendeu a cantora tocando uma versão funk do seu recente lançamento, o single Boomerang. “Foi uma experiência mágica e maravilhosa! Parece que eu vivi um sonho. Ainda estou tentando entender o que aconteceu. O melhor dia da minha vida!”, celebra.

