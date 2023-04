Adriane Galisteu chega aos 50 anos e faz ensaio fotográfico: 'É real oficial'

Adriane Galisteu exibe boa forma em ensaio fotográfico para celebrar seu aniversário de 50 anos: 'Ainda mais feliz'

A apresentadora Adriane Galisteu comemorou o seu aniversário de 50 anos de vida nesta terça-feira, 18, e comemorou com um post especial nas redes sociais. Nesta noite, ela compartilhou um ensaio fotográfico com look ousado e encantou seus fãs.

Nas fotos, ela surgiu com um top estiloso e meia-calça enquanto usava uma peruca rosa. Na legenda, a comunicadora falou sobre a data especial.

"Agora é Real Oficial 50tei… muito obrigada por tantas mensagens de amor, vocês fizeram o meu dia ainda mais feliz", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu fala sobre os seus 50 anos

Em entrevista na Revista CARAS, Adriane Galisteu refletiu sobre a chegada dos 50 anos de vida. “Meio século! Nem eu botava fé, mas chegou! É bom viver as fases da vida e procuro fazer isso com prazer e envelhecendo bem. Não dou vazão para crises, tenho muitas coisas para fazer, o trabalho me exige. Claro que gostaria de ter mais colágeno, estar com a pele esticada, mas sou feliz”, disse ela.

"Encaro a vida como um presente e sempre encarei que, nas puxadas de tapete, tenho que levantar e seguir em frente. Ayrton morreu sem realizar três sonhos: ir à Disney, correr em uma Ferrari e ter um filho. A morte dele me deu senso de urgência e isso está mais latente aos 50 anos. Sou uma mulher que trabalha para realizar sonhos", completou.

Além disso, ela comentou sobre os seus sonhos. "A lista é gigante! Desde materiais até ter outro filho. A gravidez da Claudia Raia, aos 55, me animou, acompanhei tudo e falo com ela. Também quero me mudar para uma casa, continuar viajando e ser líder de audiência, de cabo a rabo do programa!", afirmou.