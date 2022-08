Wanessa Camargo mostra detalhes de look com transparência

Wanessa Camargo investe em look preto com transparência e saia curta para noite especial em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 18h09

A cantora Wanessa Camargo (39) mostrou novas fotos do look que usou no show da cantora Sandy (39) na noite de quinta-feira, 18. A estrela apostou em um look preto nada básico e exibiu toda a sua beleza.

Nas imagens, a estrela posou com o look pronto antes de subir ao palco do show da amiga para cantar a música Leve, que elas gravaram juntas para o projeto Nós, Voz, Eles 2. Wanessa apareceu deslumbrante com uma blusa transparente, blazer combinando e saia curtinha. Para completar o visual, ela usou joias prateadas e botas de cano alto.

“Look de ontem! Gostaram”, disse ela na legenda.

Antes disso, Wanessa comemorou a parceria com Sandy e o convite para o show. “Que noite especial! Honrada de subir ao palco ao seu lado pra cantar essa música incrível que você compartilhou comigo, e hoje, é nossa! E que show mais lindo, minha amiga! Você brilha demais, demais! Foi incrível”, afirmou.

Confira o look de Wanessa Camargo:

