Saiba o preço do vestido de luxo que Virginia Fonseca deu para a mãe

Saiba qual é o preço do vestido de luxo que Virginia Fonseca comprou para sua mãe, Margareth, usar no aniversário de Maria Alice

A influenciadora digital Virginia Fonseca escolheu um vestido de grife para presentear sua mãe, Margareth Serrão. Em uma ida ao shopping para comprar presentes para as filhas, a estrela da internet aproveitou para comprar um vestido para sua mãe usar na festa de aniversário da neta, Maria Alice, que acontecerá nesta quinta-feira, 30.

Logo depois de comprar o look, ela entregou para a mãe, que abriu a embalagem para ver o modelito. Virginia escolheu um vestido da grife Carolina Herrera. A peça é estampada em tons de verde, branco e roxo e conta com a saia plissada.

O vestido não está mais disponível no site da grife, mas era vendido por US$ 1.125 - cerca de R$ 5.859.

Maria Alice vai completar 3 anos de idade no dia 30 de maio e ganhará uma festa luxuosa para marcar a data.

Virginia cancela festinha de aniversário da filha na escola

Virginia Fonseca tem grandes planos para comemorar a chegada dos três anos de sua primogênita com Zé Felipe, Maria Alice. No entanto, a influenciadora digital e apresentadora usou as redes sociais para revelar que precisou cancelar uma das festinhas de aniversário depois que a pequena contraiu uma gripe forte, assim como a avó, Poliana Rocha.

Em suas redes sociais, Virginia contou que estava planejando uma festa para comemorar o dia especial com os coleguinhas na escola da menina, que começou na creche este ano. No entanto, após o diagnóstico da pequena, a influenciadora foi aconselhada a não mandá-la para a escola esta semana, o que a levou a cancelar os planos.

“A médica que pediu para Maria Alice não ir essa semana na aula e amanhã eu tinha programado de cantar parabéns para ela. Tudo gente, já tinha programado tudo, com doce, bolo, balão, lembrancinhas, tudo”, a influenciadora lamentou em suas redes sociais. Para não passar em branco, ela afirmou que deve se organizar novamente.

“Enfim, vou ver se eu faço na outra semana, sabe? Porque nessa semana ela não vai na aula”, disse a apresentadora. Vale lembrar que apesar de cancelar o evento na escolinha da pequena, Virginia mantém os planos do grande festão que vai reunir amigos e familiares para celebrar o terceiro ano de vida da primogênita do casal.