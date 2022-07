Vera Viel elege top e calça para aproveitar passeio em família

LOOK DO DIA!

A apresentadora Vera Viel revelou o look escolhido para curtir um passeio em Santa Monica com as filhas

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 14h50

Nesta sexta-feira, 22, Vera Viel (46) compartilhou com os seus seguidores o seu look do dia para curtir um passeio com as filhas.

Nos Estados Unidos, a apresentadora elegeu um look bem confortável para passear pelo porto de Santa Monica.

Para a ocasião, a esposa do Rodrigo Faro (48) apostou em um top verde bem decotado, calça larga e uma camisa branca para completar.

"Sextouuu em Santa Monica. Lindo demais aqui!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

A beleza de Vera chamou a atenção dos seguidores. "0 de defeitos", "Princesa que a Disney não tem","Que mulher linda", dispararam.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)



VERA VIEL MOSTRA SEMELHANÇA COM A FILHA MAIS VELHA E SURPREENDE

A esposa do apresentador Rodrigo Faro, Vera Viel, mostrou mais um momento de suas férias com as filhas na Califórnia, nos EUA. Nesta quarta-feira, 20, a ex-modelo compartilhou fotos com a filha mais velha, Clara Faro (17), e a dupla deu um show de estilo na rede social.

