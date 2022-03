Troféu de ouro 14 quilates e marcas de luxo: O glamour do Oscar

Confira os looks mais impactantes da premiação e as apostas para o red carpet de 2022

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 19h30

O Oscaré uma das premiações mais aguardadas do ano, não só pelos filmes, mas também por todo o glamour que exite em torno da cerimônia.

Entre o glamour está o próprio troféu de ouro de 14 quilates. A estatueta foi criada pelo diretor de artes Cedric Gibbons e esculpida pelo artista George Stanley.

Além disso, é o momento de ficar de olho nas celebridades e em seus looks. Ao longo da história do red carpet diversos artistas já nos abrilhantaram com modelitos exclusivos de marcas de luxo internacionais.

Dentre as estrelas que já fizeram história com os seus looks estão: Nicole Kidman, Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow, que sempre vão muito glamourosas e elegantes.

Para conhecer a história do Oscar, dos looks que marcaram a premiação e as apostas para esse ano, ouça o podcast oficial da CARAS, disponível nas melhores plataformas de áudio.

Confira aqui a programação completa!

Ouça o episódio: