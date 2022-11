Ticiane Pinheiro arrasa ao usar saia com fenda profunda em look deslumbrante

Ticiane Pinheiro exibe o seu look prateado e deixa a perna torneada à mostra

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 10h30

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) caprichou na escolha do seu look para participar de uma entrevista com o apresentador Otaviano Costa (49) para o Otalab. A musa apareceu com um conjunto de top cropped e saia prateados e atraiu todos os olhares.

Nas redes sociais, ela registrou o modelito e chamou a atenção para a sua beleza impecável. Ticiane deixou à mostra sua cinturinha fina e também a perna torneada ao optar por uma saia com fenda profunda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Gata”, disse um seguidor. “Nossa, perfeita”, afirmou outro. “Lindíssima!”, declarou mais um.

Ticiane Pinheiro revela detalhes do seu casamento com Cesar Tralli

Em entrevista para Otaviano Costa, no UOLditório, a apresentadora Ticiane Pinheiro contou como é ser casada com um colega de profissão, mas que não atua na mesma emissora que ela, visto que seu marido Cesar Tralli (51), é da Rede Globo, enquanto ela, da Record TV.

"Ele sai de casa às oito da manhã e chega às 20h30, porque além do 'Jornal Hoje' ele faz GloboNews. E eu trabalho pela manhã e à tarde faço minhas coisas de campanha, publicidade", explicou Ticiane, contando como o cotidiano dos dois é corrido.

“A gente acaba se encontrando pra falar de família, de coisas boas, de viagens. Então dá certo namorar alguém de outra emissora. O segredo é não misturar as estações, ou, no caso, emissoras. A gente não fala de trabalho. A não ser que seja uma bomba. Aí ele me conta. E se me conta, já vai parar no grupo das minhas amigas”, revela a apresentadora do Hoje em Dia.