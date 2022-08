Thelminha surge deslumbrante em vestido amarelo com fenda até o limite

A ex-BBB Thelminha roubou a cena ao revelar o look escolhido para curtir o show de Bruno Mars nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 16h21

Thelminha (37) deu o que falar ao exibir o look deslumbrante que escolheu para curtir o show de Bruno Mars em Las Vegas. Ostentando beleza, a vencedora do BBB20 arrancou elogios dos seguidores com a produção.

Para a ocasião, a médica elegeu um vestido amarelo com plumas no decote e uma fenda até o limite que deixou à mostra as pernas definidas.

"Eu chegando para o show do meu segundo marido: Bruno Mars", brincou ela na legenda da publicação.

No perfil do Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo desfilando pelo hotel com o visual.

"Deusa", disparou uma internauta; "O show era do Bruno, mas o espetáculo foi todinho seu", declarou outro; "Thelminha arrasou, está linda", comentou uma terceira; "Ela não anda ela pisaaaaa mesmo", disse mais um.

THELMINHA FALA SOBRE O SEU INTERCÂMBIO

Thelminha lotou os internautas de animação e curiosidade ao contar que estava saindo do Brasil por um tempo para realizar um intercâmbio! Porém, ela não contou para onde estava indo. Até que, nesta quinta-feira, 21, a médica finalmente revelou que o destino escolhido por ela foi Nova York!

