SPFW acontecerá em novembro com 50 desfiles presenciais

SPFW N54 contará com dois espaços para o evento na cidade de São Paulo e também terá uma ocupação artística com curadoria de Carollina Laureano

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 14h51

O SPFW N54 acontecerá entre os dias 16 e 20 de novembro, encerrando o Festival SPFW+IN.Pactos. O evento contará com 50 desfiles presenciais e também fashion filmes. Nesta edição, o evento acontecerá em dois espaços: no Shopping Iguatemi e também no Komplexo Tempo.

Além disso, o evento fashion contará com uma ocupação artística com a curadoria de Carollina Laureano, que transformará a rua em torno do Komplexo Tempo em uma galeria a céu aberto.

“Minha participação nessa edição do SPFW se baseia em trazer um olhar da arte contemporânea para a moda, apresentando artistas/es que tem práticas que se aproximam da moda, a fim de discutir identidades e pertencimento. Se até hoje a sociedade Brasil ainda vive sob um pacto colonial que oprime maiorias minorizadas, quais são os novos pactos que devemos criar para um futuro mais plural e qual a responsabilidade da moda nesse contexto? É sobre isso que estou interessada em discutir”, disse ela.

O diretor e criador do SPFW Paulo Borges contou sobre o evento fashion. “Estamos conscientes de que os processos dependerão cada vez mais de um movimento circular e colaborativo. É nisso que sempre acreditamos e por isso colocamos o SPFW sempre numa zona de risco para provocar e ampliar os novos pactos individuais e coletivos em torno das metas globais de mudança”, declarou.