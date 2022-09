Sophia Abrahão aposta em vestido curtinho e coladinho para passeio com o namorado

Sophia Abrahão usou um vestido curtinho e coladinho ao corpo, durante um passeio especial com o namorado, Sérgio Malheiros

Na última quinta-feira, 9, Sophia Abrahão (31) e seu namorado, Sérgio Malheiros (29) decidiram aproveitar a noite para sair juntos. Para isso, a ruiva apostou em um look elegante e super estiloso, que chamou atenção de seus seguidores.

A atriz publicou uma série de fotos onde ela aparece usando um vestido curtinho e coladinho ao corpo, todo preto e com paetês, combinando com um salto alto fino e uma maquiagem arrasadora. Em um dos registros, Sérgio também aparece exibindo o seu look, com uma calça preta, um casaco cinza e um sapato.

Na legenda, Sophia escreveu: "O casal não sai, mas quando resolve sair..."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos demais!", disse um. "Que deusa!", falou outro. "Que arraso!", escreveu um terceiro.

Confira o look que Sophia Abrahão escolheu para sair com o namorado, Sérgio Malheiros:

Sophia Abrahão faz poses arrasadoras ao usar vestido tomara que caia

Recentemente, Sophia Abrahão decidiu usar suas redes sociais para esbanjar toda a sua beleza publicando fotos arrasadoras, enquanto usava um vestido tomara que caia de couro, super justinho ao corpo, que realçava toda a sua beleza. "A mulher mais linda desse Brasil", "Gata demais!" e "Que mulher é essa!", foram só alguns dos elogios que ela recebeu no post.

