Solteira, Sabrina Sato deixa a lingerie à mostra em look transparente

Sabrina Sato esbanja sensualidade ao usar vestido com transparência e deixa à mostra sua lingerie

A apresentadora Sabrina Sato (42) esbanjou sensualidade na noite desta terça-feira, 9, ao caprichar na escolha do look para um evento em São Paulo. A musa surgiu com um vestido vestido com transparência e atraiu todos os looks.

O look ousado da estrela deixou à mostra a lingerie dela. Magérrima, ela ostentou suas curvas ousadas com o modelito justo e caprichou no sorrisão na hora dos cliques. Para completar o visual, ela apareceu com óculos escuros.

Vale lembrar que Sabrina Sato está solteira depois do fim do relacionamento de 7 anos com o ator Duda Nagle (39), que é o pai de sua filha, Zoe, de 4 anos.

Recentemente, a apresentadora respondeu perguntas dos fãs nas redes sociais sobre a sua vida. Ela contou que tem o apoio de sua família e amigos em sua atual fase de vida. "Iluminadas são as pessoas que me aguentam. Minha família, amigos, vocês. Todo mundo que me dá muito carinho e isso é muito importante. Eu tenho muita sorte de ser rodeada de pessoas amorosas", disse ela.

E completou: "Mas eu também procuro cuidar da minha cabecinha... fazendo análise, estudando muito. E além de cuidar da nossa cabeça, eu acho muito importante lembrar de cuidar do nosso espírito também. E ter em mente... Eu sou muito otimista. Se a gente tá passando por um período muito difícil, que não tá tão bom assim... Tudo vai melhorar. Sempre depois da tempestade vem o sol".

Além disso, Sato respondeu sobre como consegue manter a energia alta e a simpatia. “É algo que eu não preciso me esforçar, vem naturalmente. Eu sou muito feliz, muito grata à vida. É a forma como eu encaro tudo, de forma otimista. Eu reconheço tudo que eu batalhei, como eu trabalho, eu gosto do que eu faço, amo o dia a dia, o trabalho”, afirmou.

Veja as fotos do look de Sabrina Sato:

Fotos: Van Campos / AgNews