Sofisticado, fora das prateleiras e luxuoso: os detalhes do look de Marina Ruy Barbosa

Indisponível para as mortais, look de Marina Ruy Barbosa rouba a cena no lançamento de Fuzuê

A atriz Marina Ruy Barbosa roubou a cena na noite desta terça-feira (1) ao surgir na coletiva de Fuzuê com um look espetacular. A artista foi a mais fotografada da noite e deixou a imprensa chocada com sua beleza.

Antagonista da próxima novela das sete, ela escolheu um look exclusivo que ainda não está disponível nas lojas. Considerada um ícone de estilo e beleza, ela ganhou o direito de estrear peças fresquinhas da nova coleção da Ferragamo, tradicional marca de luxo italiana.

Na ocasião, a ruiva usou uma bolsa de couro da coleção resort 2024 da marca. A peça foi apresentada pela primeira vez há dois meses e ainda não tem preço de etiqueta - se seguir o padrão, não deve sair por menos do que R$ 20 mil.

Já o conjuntinho de alfaiataria com bermuda e blazer é da coleção que estreou nas passarelas de Milão em fevereiro. As peças também são exclusivas e até agora só foram usadas por artistas. A expectativa é que só o casaco custe mais de R$ 12 mil.

Atriz se pronunciou sobre críticas

Em Fuzuê, Marina Ruy Barbosa viverá a vilã Preciosa. Durante a coletiva, ela conversou com CARAS sobre as críticas ao seu novo visual - isso porque ela fez apenas uma pequena mudança no look, o que deixou os seguidores decepcionados.

"Não [me incomoda] mais, porque acho que é normal. Sempre vai ter gente que gosta, que não gosta e com alguma crítica. Está tudo certo. Tem dias e momentos que você está mais sensível e que uma coisa pode incomodar, acho que é normal para qualquer um. Mas tem coisas que acho que são muito pequenas perto do trabalho, do que a gente gosta de fazer e do que a gente tem para mostrar. Fui aprendendo que muita coisa não tem tanta importância", compartilhou Marina Ruy Barbosa .

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)