Simony aparece de turbante após revelar que perdeu o cabelo na quimioterapia

Simony capricha na selfie ao usar um turbante lilás durante o seu tratamento contra o câncer no intestino

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 18h10

A cantora Simony (46) apareceu com um novo acessório na cabeça nesta segunda-feira, 17. Ao sair de casa, a musa aderiu ao look com turbante lilás e caprichou na selfie na hora de registrar o modelito para seus fãs nas redes sociais.

Simony começou a usar o turbante após perder os seus cabelos durante o tratamento de quimioterapia. No último final de semana, ela contou que ficou careca durante as sessões de quimio e está aprendendo a lidar com sua nova beleza. A estrela ainda comemorou que seu tratamento está tendo resultado e o tumor no instestino já diminuiu mais de 50%. Agora, ela vai iniciar a radioterapia.

“Sim essa é uma foto de agradecimento. O tumor diminuiu mais de 50% e agora o restante é com a radioterapia”, revelou a cantora na legenda de uma foto onde aparecia careca e orando ajoelhada.

A artista, diagnosticada com um câncer no intestino, ainda comentou sobre as mudanças que ocorreram em seu corpo devido ao tratamento: “Sim eu uso uma prótese capilar, sim eu estou careca, como muitas ficam mas eu não me acostumei e tudo bem também, apesar de aqui em casa todo mundo me achar linda, resolvi passar por esse tratamento com foco na minha cura e estou no caminho dela. NÃO É FÁCIL OLHAR NO ESPELHO E NÃO SE RECONHECER. 13 Quilos, inchada carequinha. Somos fortes! Só quem passa por esse tratamento sabe”.

Por fim, Simony agradeceu o apoio dos médicos, seu marido, sua mãe e todos os fãs que mandaram mensagens e orações à ela. “Esse post não é sobre cabelo, é sobre cura”, escreveu.