Que corpo! Simaria posa look ousado e exibe corpão ao surgir de corselet

A cantora Simaria (40), da dupla com Simone (38), encantou seus seguidores ao relembrar uma foto nas redes sociais. Nesta terça-feira, 16, a musa apareceu com um corselet preto justíssimo ao corpo e ostentou o seu decote ousado.

Na foto, Simaria apareceu nos bastidores de um show com o seu look poderoso e caprichou na pose para destacar toda a sua beleza.

Nesta semana, a cantora Simaria foi alvo de rumores sobre a sua vida pessoal. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela estaria interessada no ator William Levy, que é galã do SBT. Ela teria conversado com o rapaz pelas redes sociais e contado para os irmãos.

Na festa de 40 anos, o irmão de Simaria, Caio Mendes, chegou a comentar a relação dos artistas durante uma entrevista com o Fofocalizando. "Dona Simaria está com paquera novo. É verdade, estou falando sério. Pelo que eu sei, isso tem uns dois meses de papo, mas ela é muito mole, muito lenta. Não o conheci, ela me falou sobre o rapaz, mas ele não é daqui. Ele é famoso, não canta, parece que ele atua", disse.

Vale ressaltar que o ator cubano se separou recentemente da esposa Elizabeth Gutiérrez, com quem tem dois filhos.

