Simaria exibe corpaço em vestido com decote turbinado: ''Deslumbrante''

A cantora Simaria impressionou ao exibir os looks deslumbrantes para a premiação LA Musa

16/10/2022

Neste domingo, 16, Simaria (40) abriu um álbum de fotos da sua participação na premiação LA MUSA Awards. A cantora mostrou os looks escolhidos e arrancou elogios dos seguidores.

Para o tapete vermelho, a artista elegeu um vestido preto longo bem acinturado, com decote turbinado e luvas transparentes.

Já para subir ao palco, ela apostou em um macacão nude com muito brilho. Nos dois visuais, ela deixou o cabelo solto e escolheu uma maquiagem simples.

"Simaria Kardashian", disse uma internauta nos comentários; "Você é maravilhosa demais Simaria", disparou outra; "A musa que o Brasil tem", comentou uma terceira; "Belíssima", declarou mais uma.

SIMARIA REVELA MOTIVO DO FIM DA DUPLA COM SIMONE

A cantora Simaria revelou mais detalhes sobre o fim da dupla com a irmã, Simone. Ela conversou com a repórter Renata Ceribelli e deu a sua versão sobre o motivo para o término da parceria com a irmã. A estrela revelou que as duas tinham objetivos diferentes na carreira.

“Eu queria uma coisa, e ela outra”, disse ela, que queria desacelerar a carreira da dupla, mas a irmã ainda queria continuar com a agenda lotada de shows pelo país. “O meu plano era fazer alguns shows e encerrar. Eu adoro o palco, eu gosto de cantar e estar ali. [Mas não gosto de] pegar avião, rodar não sei quantos quilômetros para chegar. Falei: 'Simone, nós não precisamos mais disso. Nós podemos escolher onde vamos cantar.' Ela falou: 'eu gosto da estrada, quero continuar na estrada'”, afirmou.

