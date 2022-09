Simaria deixa a cinturinha à mostra em look estiloso

Simaria Mendes exibe sua boa forma ao escolher look de alfaiataria com direito a cintura de fora

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 16h18

A cantora Simaria Mendes (40) caprichou na escolha do seu look para uma nova foto nas redes sociais. Desta vez, ela surgiu com um look estiloso e com direito a barriga de fora em uma imagem compartilhada no Twitter.

Na imagem, a estrela surgiu com um look de alfaiataria, composto por uma camisa curtinha com amarração na barriga e calça cinza.

Na legenda, ela refletiu: “Vencedores não são pessoas que nunca falham, são pessoas que perseveram no seu propósito, e nunca desistem”.

Vencedores não são pessoas que nunca falham, são pessoas que perseveram no seu propósito, e nunca desistem. pic.twitter.com/ooTkIdUDat — Simaria (@SimariaMendes) September 26, 2022

Simaria aparece no show de Simone e faz discurso

Em uma participação no show de Simone no final de semana, Simaria atualizou os fãs sobre a nova fase na vida delas e contou que está se recuperando de um problema na voz. “Por trás de cantoras como eu e Simone tem pessoas como vocês, que choram, sofrem, passam lutas. Vocês não têm noção do que eu e essa menina temos passado nos últimos meses. Só vim aqui dizer para vocês que minha voz está voltando. Eu estou voltando. Em breve, a gente vai estar junto”, disse ela.

Então, ela contou sobre a carreira solo da irmã, que deverá lançar um novo projeto em outubro. “Agora ela vai seguir a carreira solo dela, que era o sonho. Quero que ela seja feliz e faça muito sucesso. Vou estar sempre ali por trás, escolhendo repertório dela, ajudando a construir a trajetória. Cantar uma ou duas músicas aqui não tem nada, mas, se eu cantasse o show inteiro, voltaria com a voz prejudicada”, afirmou.

Por fim, a estrela contou que está se recuperando do problema na voz. “Eu só queria dizer a vocês que eu queria muito ter feito um show de despedida para vocês, mas eu estou fazendo um tratamento na voz, e ela agora está começando a ficar boa. Está recuperada uns 70%. E que fique bem claro para todos: uma história linda como a nossa ninguém toca”, declarou.