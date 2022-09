Após mais de 10 anos longe da NY Fashion Week, Shirley Mallmann retorna as passarelas de maneira triunfal

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 19h53

Neste sábado, 10, Shirley Mallmann fez história ao retornar às passarelas da NY Fashion Week, após mais de 10 anos longe desse que é um dos eventos de moda mais importantes do mundo.

A volta da modelo brasileira de 45 anos foi triunfal, mostrando como a estrela segue despontando no mundo da moda. A artista surgiu deslumbrante na apresentação da grife Tibi: "Estou muito animada por estar aqui de volta, depois de tantos anos. É uma experiência muito especial", contou ela.

Shirley começou quando ela foi descoberta enquanto trabalhava em uma fábrica de sapatos em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Sua carreira foi meteórica, figurando no ranking das tops mais importantes do planeta, fazendo capas e editoriais de algumas das principais publicações de moda e beleza do mundo.

Confira o retorno de Shirley Mallmann às passarelas da NY Fashion Week após mais de 10 anos:

Shirley Mallmann retorna de maneira triunfal às passarelas da NY Fashion Week. Crédito: WAY Model

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!