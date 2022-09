Sasha Meneghel prestigia desfile na semana de moda de Milão

Sasha Meneghel é convidada para conferir desfile de moda em evento internacional e rouba a cena com seu look elegante

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 12h26

A modelo Sasha Meneghel (24) prestigou o desfile da grife Fendi na semana de moda de Milão nesta quarta-feira, 21. A estrela é a primeira brasileira a ser a embaixadora mundial da marca e foi conferir as novidades do mundo fashion no evento internacional.

Sasha apareceu deslumbrante ao usar um macacão todo verde cintilante e sapatos brancos para marcar presença na primeira fila do desfile. Recentemente, o look esteve nas passarelas e foi desfilado pela modelo Bella Hadid (25) em Nova York.

Xuxa relembra acordo com Sasha Meneghel

Recentemente, a apresentadora Xuxa Meneghel (59) revelou que fez um acordo com a filha, Sasha Meneghel Szafir (24). Ela contou que as duas decidiram não comentar publicamente sobre questões da vida pessoal.

“A gente conversa sobre todos os assuntos. Mas eu não falo (publicamente) sobre a vida dela. Quando as pessoas perguntam sobre as minhas particularidades, ela diz: 'olha, fala com a minha mãe'. A gente respeita muito uma a outra. Está junto com a palavra 'amor'. A maneira de eu demonstrar que eu a amo é respeitando o espaço dela. E ela respeita o meu”, disse ela em conversa na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.