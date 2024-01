Samanta Quadrado brilha em ensaio fotográfico: ‘Pronta para novos desafios’

A atriz e influenciadora digital Samanta Quadrado brilhou em novo ensaio fotográfico e revela seus novos projetos

A atriz e influenciadora digital Samanta Quadrado está de volta ao Brasil. Ela passou as férias de verão em Miami, nos Estados Unidos, e retornou ao país direto para o estúdio da fotógrafa Nila Costa. Lá, ela fez um novo ensaio fotográfico para dar o pontapé inicial aos projetos de 2024.

“A sessão de fotos veio mostrar que estou pronta para novos desafios, comemora a atriz. E dizer para todos que me seguem que pessoas com Síndrome de Down podem realizar muitas tarefas só depende de dedicação e força de vontade", disse ela.

A estrela está com a agenda repleta de novos projetos. Ela está no elenco do filme Apaixonada - O Filme, com Giovanna Antonelli, e também de Colegas e o Herdeiro, que é uma sequência de Colegas 1. Além disso, Samanta tem projetos para novos desfiles e campanhas publicitárias para realizar ao longo do ano, e também com sua linha de canecas em prol da causa das pessoas com deficiência intelectual.

Foto: Nila Costa