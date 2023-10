Saiba o preço do look usado por Dulce Maria em show do RBD

A cantora Dulce Maria apostou em um macacão de grife para o show da turnê 'Soy Rebelde'

Dulce Maria mais uma vez chamou a atenção dos fãs com o look usado nos shows da turnê 'Soy Rebelde' neste fim de semana. A cantora surpreendeu ao aparecer usando um macacão de uma marca francesa, que já vestiu grandes artistas como Beyoncé, Lady Gaga, Dua Lipa e Anitta.

A intérprete da personagem Roberta Pardo na novela mexicana 'Rebelde', apostou em um macacão preto com detalhes transparentes, valorizando suas curvas. A peça escolhida pela artista custa US$ 800 - cerca de R$ 5.049.

Com botas pretas de salto alto over the knee, Dulce ainda elegeu uma jaqueta rocker inteira brilhante e com detalhes em spikes nas golas e nos ombros. Ela completou a produção com uma espécie de cinto corset preto, de uma marca brasileira, brincos brilhantes com o símbolo da paz – sua marca registrada.

Para esse show, a cantora surgiu com os fios lisos e com mechas coloridas, em referência a sua personagem na novela, além de uma maquiagem marcante com olhos pretos e um batom glossy.

Vale lembrar que a turnê 'Soy Rebelde' vai acontecer no Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro, nos dias 9 e 10 de novembro. Já em São Paulo terá apresentações nos dias 12 e 13 no Estádio do Morumbi, e 16, 17, 18 e 19 no Allianz Parque.

Veja o look da cantora:

Look de Dulce Maria em show da turnê 'Soy Rebelde' - Fotos: Divulgação

Dulce Maria revelou como foi cantar a única música em espanhol gravada por Marília Mendonça (1995-2021). A cantora e compositora está fazendo sucesso com a turnê Soy Rebelde Tour 2023. Em entrevista para a Rolling Stone Brasil, ela falou sobre a canção gravada com a sertaneja e lançada um mês após sua morte.

"Ter cantado com ela pra mim foi uma honra, ter conhecido ela. Ainda que sem conhecê-la fisicamente, conhecer sua história, cantar em espanhol com ela", declarou a artista. Marília, conhecida como Rainha da Sofrência e referência no sertanejo, foi vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021 em Piedade de Caratinga (MG). Confira a entrevista completa!