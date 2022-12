Sabrina Sato usa look de R$ 50 mil em evento

Sabrina Sato atrai os olhares ao aparecer com look branco estiloso na CCXP 2022

A apresentadora Sabrina Sato caprichou na escolha do look para brilhar no palco de um painel na CCXP 2022, que aconteceu neste domingo, 4. Ela surgiu comum vestido branco com detalhes de balões vermelhos e impressionou pelo valor do modelito.

O vestido de Sabrina é da marca Lowe e é avaliado em 8.500 dólares – cerca de R$ 45.000. Para completar o visual, ela surgiu com uma sandália da mesma marca e que combina com o vestido. O calçado custa 1.200 dólares, cerca deR$ 6.000.

Vale lembrar que Sabrina Sato está com uma novidade em sua carreira. Ela acaba de ser anunciada como a nova jurada do programa The Masked Singer, da Globo.

Fotos: Leo Franco / Agnews

Sabrina Sato revela intimidade do seu casamento

A apresentadora Sabrina Sato surpreendeu ao revelar um momento íntimo com o marido, Duda Nagle, durante uma conversa com Tata Werneck no programa Lady Night, do Multishow.

Na conversa, Tata perguntou: "Você lida bem com 'suor de bailarino'?", disse Tata. "O que seria 'suor de bailarino'? Porra?", perguntou Sato. Então, as duas caíram na risada e Sabrina contou uma história da vida pessoal.

"Eu, por exemplo, ontem... A gente fez um amor... A nossa dança! Dançamos ontem à noite. Aí eu falei assim: 'O quê? Vou levantar? Só porque estou toda suada com o suor do bailarino?' Eu fui dormir! Acordei hoje, entendeu? Tô com o suor do bailarino até hoje, aqui, agora eu acho", contou.

Por fim, Sato disparou: "E, ó, aprendam comigo: suor de bailarino é ótimo pra pele".