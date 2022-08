Sabrina Sato mostra looks ousados escolhidos para curtir férias nas Bahamas

A apresentadora Sabrina Sato impressionou ao compartilhar fotos dos looks escolhidos para as férias com a família

31/07/2022

Quando o assunto é estilo, Sabrina Sato (41) tem propriedade para falar! Neste domingo, 31, a apresentadora compartilhou alguns looks escolhidos para curtir as férias nas Bahamas.

No perfil do Instagram, a musa abriu um álbum de fotos ao lado do marido, Duda Nagle (39), e da filha, Zoe (3), e impressionou os fãs com as peças.

Para a ocasião, ela elegeu um conjunto de top e saia de tecido atoalhado de grife. Na parte inferior, a peça ainda contou com um recorte na parte da cintura.

Já para aproveitar a praia, Sabrina apostou em um biquíni com estampa de oncinha no estilo cortininha.

"Um dumpzinho desse lugar que já estou com saudade", declarou a artista na legenda da publicação.

Não demorou para os internautas comentarem. "Maravilhosa", "Gata", "Musa mundial", "Que show de beleza", dispararam eles.

SABRINA SATO DESEMBARCA EM SÃO PAULO APÓS FÉRIAS

Neste domingo, 31, Sabrina Sato desembarcou em São Paulo acompanhada do marido, Duda Nagle, e da filha, Zoe. A família chegou ao aeroporto de Guarulhos após curtirem férias em Orlando e nas Bahamas. O trio esbanjou simpatia e como sempre, a pequena, roubou a atenção com tamanha fofura e beleza. No colo do pai, ela surgiu animada.

