Rei Charles III exibe buraco na meia ao tirar o sapato em evento

O Rei não estava preparado! Rei Charles III aparece com a meia furada ao tirar o sapato durante evento na Inglaterra

O Rei Charles III (74) cometeu uma gafe fashion durante um evento em Londres, na Inglaterra, nesta semana. O monarca apareceu com uma meia furada ao tirar o sapato para visitar uma mesquita na cidade e o buraco no look do rei roubou a cena.

Pelo jeito, o Rei não foi avisado de que deveria escolher uma meia nova porque iria tirar o sapato durante o evento. A população presente no local percebeu o buraco na meia de Charles e a imagem viralizou na internet.

No evento, Rei Charles III estava acompanhado da esposa, a rainha consorte Camilla (75). Eles foram visitar uma mesquita histórica em Brick Lane, na zona leste de Londres. Quando chegaram no local, a rainha colocou um lenço na cabeça e o rei tirou o sapato em sinal de respeito ao local religioso. Porém, o buraco na meia roubou a cena.

Apesar da gafe fashion, o rei não se abalou e seguiu com a visita normalmente.

Fotos: Getty Images

Vale lembrar que o Rei Charles já está em meio aos preparativos para a sua coroação. O evento oficial acontecerá no dia 6 de maio na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra. A realeza prepara uma série de homenagens, que deverão durar três dias com diferentes ações pelo reino. O evento principal, que é a coroação de fato, terá uma cerimônia religiosa comandada pelo arcebispo de Canterburry na Abadia de Wesminster. Logo depois, o Rei e a Rainha Consorte vão aparecer na varanda do Palácio de Buckingham com outros membros da família real.

No dia seguinte, os britânicos vão celebrar o Grande Almoço da Coroação, que é quando as pessoas são incentivadas a participarem de eventos em suas comunidades e apoiar boas causas sociais. No final do dia, a realeza vai transmitir o Concerto da Coroação, que acontecerá no Castelo de Windsor. Além disso, locais icônicos do Reino Unidos serão iluminados com projetos e lasers no Lighting up the Nation. Por fim, no dia 8 de maio, o primeiro-ministro declara o dia como feriado bancário e os cidadãos são convidados a participar de iniciativas de voluntariado.