Recém-contratada da Globo, Lívia Andrade surge com vestido deslumbrante na web

A apresentadora Lívia Andrade, que foi contratada pela Globo há poucos dias, arrancou suspiros dos fãs ao mostrar a foto de um novo ensaio nas redes sociais. Desta vez, ela apareceu deslumbrante ao usar um look de festa e caprichou na pose.

Na imagem, a estrela surgiu com um vestido azul brilhante e curtinho, que deixou à mostra a boa forma da estrela. “Tudo azul”, disse ela na legenda.

Lívia Andrade é contratada pela Globo

Nesta semana, Lívia Andrade virou notícia ao ser contratada pela Globo para participar do programa Domingão com Huck. Ela vai participar da próxima temporada do "Acredite Em Quem Quiser". A atração também vai contar com as participações do padre Fábio de Melo e de dona Déa Lúcia (mãe de Paulo Gustavo).

