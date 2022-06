Rafa Kalimann surge belíssima ao mostrar o look que usou na festa de Simaria

Alerta de beleza! Rafa Kalimann posta fotos da festa de Simaria e arranca elogios

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 14h44

Simaria (39) comemorou seu aniversário em grande estilo com uma festona em São Paulo na noite da última segunda-feira, 13.

Com o dress-code black or white, os famosos usaram looks arrasadores que deixaram os internautas babando.

Como foi o caso de Rafa Kalimann (29), que apostou em corset preto bem justinho, saia com uma fenda na coxa e uma meia calça estampada.

Nesta terça-feira, 14, a influenciadora digital usou seu Instagram para mostrar seu outfit e publicar algumas fotos do evento.

As imagens da sequência variam entre fotos feitas por João Almeida dela pré-festa e registros da ex-BBB 20 com a aniversariante.

“Noite especial pro parabéns dessa mulher que amo, admiro e respeito muito! Só luz pra sua vida, amiga. Você merece o melhor. Deus te abençoe”, desejou Rafa na legenda.

Veja o look que Rafa Kalimann usou na festa de Simaria: