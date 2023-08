Rafa Kalimann esconde só o essencial ao usar vestido com recortes estratégicos

Rafa Kalimann quase mostra demais ao usar look ousado para evento fashion em São Paulo

A apresentadora e influenciadora digital Rafa Kalimann apostou em um look ousado para prestigiar um evento fashion na manhã desta terça-feira, 15, em São Paulo. A beldade apostou em um vestido estiloso e com toque de sensualidade.

Na chegada do evento, a estrela foi fotografada com um vestido preto nada básico. Ela escolheu um modelito com recortes estratégicos em vários locais do seu corpo, como a barriga, o ombro e o quadril. O modelito mostrou que ela está em ótima forma física e curvilínea.

Vale lembrar que ela está longe da TV desde que participou do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo, neste ano.

Veja as fotos do look de Rafa Kalimann:

Fotos: Araújo / AgNews

Rafa Kalimann fala sobre o seu atual namorado

Rafa Kalimannfalou mais sobre o novo relacionamento com o empresárioAntônio Palhares e como ele lidou com a correria da vida dela na época da Dança dos Famosos, da Globo."Meu namorado entende muito esse processo. Sabe que tá prestes a acabar e que daqui a gente vai ter um tempinho de férias, que eu vou poder descansar um pouco mais. Mas acho que todo mundo tá acompanhando. Todos os ensaios eu mando pra eles, pergunto o que eles estão achando. Todo mundo fica por dentro, sabe? Eles dão nota."

Além da rotina de treinos intensos, com a pressão em dar o seu melhor, a influencer revelou que não consegue se desligar dos ensaios quando chega em casa: "Eu não desligo a chavinha. Eu continuo estudando sobre a dança, fico vendo vídeos pra pegar referência E aí eu fico tentando passar, mesmo sozinha em casa, porque a gente só ensaia aqui."

Rafa também falou sobre como o namorado lida com toda atenção dos fãs da famosa: "Ele adora e super admira o carinho dos fãs", contou ela.