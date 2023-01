Rafa Kalimann dispensa o sutiã ao usar decote profundo

Solteira, Rafa Kalimann esbanja sensualidade ao apostar em vestido com decote profundo e dispensa o sutiã

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann abusou da sensualidade ao mostrar o seu novo look. Nesta terça-feira, 17, a estrela apareceu deslumbrante ao usar um vestido decotado e com fenda profunda.

Nas fotos, a estrela deixou evidente que não usava sutiã ao ostentar sua boa forma e beleza com o modelito com decote na frente e nas costas. Nas imagens, ela caprichou no 'carão' e foi muito elogiada pelos fãs. “Que gata”, disse um seguidor. “Como é linda!”, declarou outro. “Deusa”, comentou mais um.

Nesta semana, a equipe de assessoria de imprensa de Rafa Kalimann confirmou o fim do namoro dela com o ator José Loreto. Os dois ficaram juntos por cerca de seis meses e se separaram agora no início do ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Mãe de Rafa Kalimann fica assustada com previsão de sensitiva

Há poucos dias, a influenciadora digital Rafa Kalimann contou que sua mãe viu uma previsão de uma sensitiva sobre a vida da filha e ficou assustada. Ela contou que sua mãe viu uma previsão dizendo que a filha iria morrer. Assim, Rafa apareceu na web para pedir mais respeito com o que dizem na internet sobre a sua vida.

"Minha mãe me mandou uma mensagem aqui, gente. Cara. Temos que ter mais responsabilidade. Minha mãe sente tudo. O que eu não sinto, ela sente, e ela é mãe. Ela viu alguma sensitiva, alguém postar nas redes um vídeo falando que previu a minha desencarnação. Oh gente, pelo amor de Deus. A gente tem que ter mais responsabilidade", disse ela.

"Uma mãe ouvindo isso, de algo relacionado a filha dela. Minha mãe está em outro estado, ela está apavorada por causa disso. É uma mãe. Por mais que ela não creia nisso, ela está sendo mãe. Ela está vendo nos últimos dias tanta mentira saindo, e ela está me pedindo pra desmentir, mas estou curtindo minhas únicas férias", completou.