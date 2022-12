Rafa Kalimann compartilha melhores momentos da semana e esbanja estilo com looks

A influenciadora Rafa Kalimann compartilhou os melhores momentos de sua semana e esbanjou estilo com diversos looks

Nesta quinta-feira, 22, Rafa Kalimann (29) esbanjou estilo ao surgir vestindo diversos looks em fotos que tirou ao longo desta semana.

A influenciadora surgiu sendo filmada na primeira das dez imagens publicadas em seu Instagram. A ex-BBB ainda relembrou o amigo secreto que fez em sua casa com amigas como Juliette, Fernanda Paes Leme, Juliana Paes, Isabel Teixeira, Deborah Secco, Duda Beat, Vitória Strada e Marcella Rica.

A participante do BBB 20 ainda serviu looks e apareceu com peças como um vestido longo prateado, um vestido azul-escuro curtinho, um elegante vestido preto com fenda lateral que mostrava as pernas musculosas da famosa, e ainda um look todo colorido com um sobretudo verde.

“ ‘Esse ano vai ser diferente e eu vou estar trabalhando menos na véspera do Natal. Dump da minha semana de véspera de Natal”, brincou a namorada de José Loreto na legenda da postagem.

Nos comentários, Juliette se declarou para a amiga: “Te amo”. A cantora Duda Beat comentou sobre a foto do amigo secreto entre amigas: “Que linda essa nossa foto”. E a estrela da novela "Pantanal", Isabel Teixeira elogiou: “Linda! Eu amo amo amo”.

Os seguidores de Rafa adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários do post! “Deusa”, comentou uma seguidora. E outra fã exaltou: “Arrasa demais. Belíssima”.

Que casal!

Na última segunda-feira, 22, Rafa Kalimann e José Loreto encantaram à web ao revelarem brincadeira do casal.

Em suas redes sociais, Rafa mostrou que o ator de “Pantanal” ainda guarda o salto da sandália da influenciadora que quebrou quando a dupla estava sendo jurada no quadro “Dança dos Famosos” no "Domingão com Huck".

“'Era pra ter sido só uma brincadeirinha', mas ele nem devolveu o salto", escreveu Rafa ao legendar o post, sobre o salto que quebrou no dia em que o casal se conheceu.