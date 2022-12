Primavera-verão 2023: veja a tendência de cores para a estação

Descubra as apostas que vão fazer sucesso no mundo da moda durante a temporada de Primavera-verão 2023

O verão está chegando e, com ele, vêm também diversas tendências de moda e beleza. Pensando nisso, a 5àsec explica as tendências dessa nova fase e dá dicas para aproveitar o melhor do período e das roupas, fazendo com que estejam sempre novas para utilização.

Cores da estação

Segundo a Pantone®, que desenvolve sistemas codificados de organizações de cores e cria tendências, as cores para a coleção primavera-verão aparecem como uma vitamina ao consumidor. Para a empresa, em 2023, a liberdade falará mais alto após um período de intensas emoções, e a reconexão com o passado e consigo se tornará um ritual como forma de desintoxicação. As cores, portanto, serão encarregadas de traduzir no produto esses sentimentos e servir de antídoto aos momentos de tensão.

Os tons terrosos farão parte de peças e acessórios (Imagem: Shutterstock)

O que estará em alta?

Na cartela de cores que serão mais solicitadas e que combinam com a fase que o mundo está, vê-se, principalmente, as cores que remetem à natureza. Os tons terrosos e verdes ganham tonalidades mais ocre, que são as opções com fundo amarronzado.

Um grande exemplo são as cores nudes, que são cada vez mais vistas em diferentes ocasiões. Além disso, os tons neutros marcam presença e farão parte de peças e acessórios em materiais leves e com transparência. Um destaque é a cor pampas, que pode ser utilizada por homens e mulheres para compor o visual.

Cores pastel para combinações mais coloridas

Os tons pastel, além de colorirem e suavizarem as produções, evoluíram para o papel de tons terapêuticos e, agora, atribuem uma mensagem de tranquilidade e paz. Essas cores poderão ser vistas em peças inteiras e em transparências, causando até mesmo conforto aos olhos. Nas roupas masculinas, estampas degradê e recorte com esses tons vão transformar qualquer look.

A fim de que as cores não desbotem e permaneçam sempre vivas e como novas, com relação à frequência da higienização, Marinês Cassiano, especialista em cuidados têxteis da 5àsec, afirma que as limpezas especializadas preservam a peça por muito mais tempo.

“As roupas coloridas merecem cuidados especiais na limpeza, pois, com o passar do tempo, podem ficar com aparência de velhas e desbotadas. Para manter a integridade das peças e deixá-las sempre bonitas, o ideal é utilizar uma lavanderia especializada, como a 5àsec, pois são utilizados produtos específicos para cada tecido e respeitando as orientações presentes na etiqueta”, finaliza.

Por Leticia Fernandes